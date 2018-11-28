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Белорусские артисты выступят на Международном театральном фестивале «Молдфест» в Кишинёве

28 ноября 2018 07:19
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Новости Беларуси. Белорусские артисты готовятся к Международному театральному фестивалю «Молдфест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В начале декабря он пройдет в Кишиневе.

Белорусские артисты выступят на Международном театральном фестивале «Молдфест» в Кишинёве-1

Белорусские артисты выступят на Международном театральном фестивале «Молдфест» в Кишинёве-3

В 2018 году свои спектакли привезут коллективы из двух десятков стран. В программе – постановки самых разных жанров: драмы, комедии, поэтические, пластические, музыкальные. Наши актеры сделают ставку на драму. Со зрителями артисты будут говорить о вечном – любви и надежде.

Белорусские артисты выступят на Международном театральном фестивале «Молдфест» в Кишинёве-6

Александр Шишкин, актер:
Мы всегда встречаем друзей, которые побывали раз или два у нас на фестивале, и они до сих пор несут это тепло, потрясающее настроение и теплые воспоминания о наших театральных днях, которые проходят уже в десятый раз.

Белорусские артисты выступят на Международном театральном фестивале «Молдфест» в Кишинёве-9

Белорусские артисты выступят на Международном театральном фестивале «Молдфест» в Кишинёве-11

# Театр # общество # Фотофакт

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