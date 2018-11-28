Белорусские артисты выступят на Международном театральном фестивале «Молдфест» в Кишинёве

В 2018 году свои спектакли привезут коллективы из двух десятков стран. В программе – постановки самых разных жанров: драмы, комедии, поэтические, пластические, музыкальные. Наши актеры сделают ставку на драму. Со зрителями артисты будут говорить о вечном – любви и надежде.

Александр Шишкин, актер:

Мы всегда встречаем друзей, которые побывали раз или два у нас на фестивале, и они до сих пор несут это тепло, потрясающее настроение и теплые воспоминания о наших театральных днях, которые проходят уже в десятый раз.