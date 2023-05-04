Белорусские артиллеристы совершают 300-километровый марш в сопровождении беспилотников

Новости Беларуси. В рамках очередного этапа комплексной проверки боевой готовности подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил совершают марш протяженностью более 300 километров в назначенные районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командир бригады:

Особенностью будет то, что впервые мы отработаем вопросы воздушного прикрытия во взаимодействии с подразделениями беспилотных авиационных комплексов. Данные подразделения будут осуществлять разведку маршрутов. Будут привлекаться как беспилотные летательные аппараты квадрокоптерного типа, так и самолетного типа. Задача для нас – совершение марша на длительные расстояния – не новая. Ракетчики к указанному сроку займут указанные районы.

Беспилотные летательные комплексы будут осуществлять разведку маршрутов выдвижения и авиационное прикрытие на протяжении всего маршрута.