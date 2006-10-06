Белорусские архивисты отметили свой профессиональный праздник

В нашей стране таких специалистов около полутора тысяч. И по сути их можно назвать хранителями истории. В отечественных архивах сегодня хранится более 12 миллионов документов, из них почти 250 тысяч - особо ценные.

Самый старый документ датируется 1391 годом, а традиции беречь бумаги государственной важности - уже семь веков. Среди всех архивов Беларуси особо выделяется Научно-исследовательский центр электронной документации. Оцифровка фолиантов и создание электронной версии хранящихся в архивах документов - их основная задача.

В республике работает 6 архивов республиканского и 25 регионального значения. Сегодня ни одни реставрационные работы не проходят без сверки с материалами архивов. Ежегодно работники отрасли выполняют более сорока тысяч запросов в предоставлении информации. По последним архивным сводкам ведется восстановление Несвижского и Мирского замков.