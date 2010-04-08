Белорусские аниматоры впервые отмечают профессиональный праздник — День Святой Анимаиcы

Праздник назван в честь покровительницы этой профессии и творчества.

Переломный и сенсационный — таким был прошлый год для белорусской анимации. Впервые на международном фестивале «Анимаёвка» режиссеры национальной киностудии «Беларусьфильм» завоевали самую престижную награду — Гран-при в номинации «Лучший мультипликационный фильм». «Хрустальный карандаш» и десятиграммовый золотой слиток получили за «Аповесць мінулых гадоў-3». Награду увезли, но в этом году обещали вернуться — за новой.

Она 20 лет в анимации. Но фильм-сказка с рабочим названием «Рыжик» — первая серьезная работа Елены Туровой. По сценарию это что-то сродни «Алисе в Зазеркалье». Реальность граничит с фантазией. Последняя, кстати, в 3D-формате.

По сюжету, 12-летняя девочка попадает в вымышленный мир, где оказывается принцессой. В младенчестве её унес аист, спасая от злого волшебника. Сейчас маленькая героиня должна вернуться и спасти свой народ от беды.

Все по закону фэнтези. Сказку снимали два года. Актеры отыграли, теперь художники дорисовывают вымысел. Премьера — зимой следующего года.

Елена Турова, режиссер анимационного и игрового кино студии «Беларусфильм»:

Главную героиню зовут Вероника, как и мою дочь. Она исполняла маленькую роль в этом фильме, но не первую. В моем новогоднем фильме она была в роли огонька. Ей тогда было 4 года, это был ее дебют. Здесь она играет странную девочку — принцессу подземелья.

У каждой страны, есть свои особенности — анимационные. В Беларуси центральное место отдали национальному фольклору. Персонажи все чаще из «народа» — солдаты, ремесленники, горожане или просто сельские жители. Отечественные аниматоры уверены — так можно реконструировать историко-культурное прошлое страны. Поэтому на «Беларусьфильме» от традиций не отказываются. И уже с этого года увеличивают количество анимационных фильмов почти в два раза. В этом году купят новое оборудование. Чтобы в ближайшие годы повторить успех 1986 года, когда белорусскую картину удостоили главного приза Всесоюзного фестиваля.

Сергей сычев, директор студии мультипликационных фильмов национальной киностудии «Беларусфильм»:

Картина называлась «Каприччио». С этого времени можно считать большим прорывом белорусской анимации не только на всесоюзном пространстве, но и на международном.

Кстати, сегодня в одном из минских клубов состоится премьера фильма Михаила Тумели «Выцiнанкi-выразанкi». Возможно, в этом году он соберет сразу несколько премий, так как создан в уникальной технике — изящного бумажного арт-кружева. Ну а сегодня мультипликаторы отмечают свой день и надеются, что, как и у хорошего кино, у этого праздника будет своё продолжение.

Екатерина Расолько. Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.