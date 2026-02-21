Белорусские аграрии завершают подготовку техники к посевной
Беларусь рыхтуецца да аднаго з самых адказных этапаў аграрнага года – вясенняй пасяўной кампаніі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Менавіта зараз закладваецца падмурак будучага ўраджаю, а значыць – харчовай бяспекі краіны і стабільнасці цэн на ўнутраным рынку.
Ад таго, наколькі зладжана і своечасова гаспадаркі выйдуць на поле, залежыць не толькі аб'ём збожжа, але і сыравіна для жывёлагадоўлі, перапрацоўчай прамысловасці і экспартных паставак. Пасяўная – гэта кропка старту ўсяго аграрнага цыклу.
Таму апошняя падрыхтоўка ідзе без паўзаў. Да 1 сакавіка машынна-трактарны парк павінен быць поўнасцю гатовы. У майстэрнях завяршаюць планавы рамонт і настройку тэхнікі – вясна не даруе прамаруджвання.
І нават нягледзячы на снег, працы ў палях ужо хапае: аграрыі ацэньваюць стан азімых, рыхтуюць насенны матэрыял і рэсурсы. Усё – каб выйсці на старт сезона максімальна арганізавана і без страт у часе.
Нашы карэспандэнты раскажуць падрабязней.
Як да сезона падрыхтуешся – так яго і правядзеш. У сельскай гаспадарцы бяз тэхнікі нікуды. На ёй і сеюць, і жнуць. Задача аграрыяў нумар адзін – зрабіць так, каб да пачатку вясны ўсё працавала беззаганна.
В данном случае обслуживаю тормозную систему, подготавливаю к техосмотру. И будем уже скоро в поле.
У майстэрні праца ідзе поўным ходам, іскры ляцяць! На балансе гаспадаркі ў Смалявіцкім раёне больш за 40 трактараў і 14 камбайнаў. Да прызначанай даты, а гэта 1 сакавіка, усё будзе гатова.
Сяргей Казлоўскі, галоўны інжынер сельгаспрадпрыемства «Першамайскі»:
Готовность техники у нас – более 95 %, запасные части на ремонт сельскохозяйственной техники и тракторов закуплены в полном объеме. Проходим на следующей неделе ежегодный технический осмотр.
Ворыва ў гаспадарцы на 300 гектараў больш, чым было у 2025 годзе. Каб справіцца з аб'ёмамі, закупілі і новую тэхніку: трактар і камбайны. Пакуль яшчэ не сезон, але ўжо не да адпачынку.
Падрабязней глядзіце ў відэа.