Белорусские аграрии завершают подготовку техники к посевной

І нават нягледзячы на снег, працы ў палях ужо хапае: аграрыі ацэньваюць стан азімых, рыхтуюць насенны матэрыял і рэсурсы. Усё – каб выйсці на старт сезона максімальна арганізавана і без страт у часе.

Таму апошняя падрыхтоўка ідзе без паўзаў. Да 1 сакавіка машынна-трактарны парк павінен быць поўнасцю гатовы. У майстэрнях завяршаюць планавы рамонт і настройку тэхнікі – вясна не даруе прамаруджвання.

Як да сезона падрыхтуешся – так яго і правядзеш. У сельскай гаспадарцы бяз тэхнікі нікуды. На ёй і сеюць, і жнуць. Задача аграрыяў нумар адзін – зрабіць так, каб да пачатку вясны ўсё працавала беззаганна.