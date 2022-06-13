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Белорусские аграрии заготовили 2,5 млн тонн сенажа

13 июня 2022 06:19
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Новости Беларуси. Беларусь обеспечивает не только свою продовольственную безопасность, но и является важным экспортером сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. Только за январь-апрель экспорт составил более 2 миллиардов долларов. Ставка в стране на эффективное животноводство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии заготовили 2,5 млн тонн сенажа-1

Наша мясо-молочная продукция стала настоящим брендом, и география поставок постоянно расширяется. Помимо рынка СНГ, перспективным направлением являются страны Азии. И, несмотря на западные санкции, к новым экономическим реалиям адаптироваться не пришлось. Этому способствует замкнутый цикл производства – от выращивания кормов до выпуска готовой продукции.

Белорусские аграрии заготовили 2,5 млн тонн сенажа-4

Сейчас аграрии проводят первый укос трав. Он особенно важен для сельского хозяйства. В этот период будущий сенаж наиболее питательный и сочный. Всего же травы убраны с 450 тысяч гектаров, заготовлено 2,5 миллиона тонн сенажа. Всего в 2022 году планируется получить 9,5 миллиона тонн кормовых единиц травяных кормов.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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