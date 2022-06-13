Белорусские аграрии заготовили 2,5 млн тонн сенажа

Новости Беларуси. Беларусь обеспечивает не только свою продовольственную безопасность, но и является важным экспортером сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. Только за январь-апрель экспорт составил более 2 миллиардов долларов. Ставка в стране на эффективное животноводство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша мясо-молочная продукция стала настоящим брендом, и география поставок постоянно расширяется. Помимо рынка СНГ, перспективным направлением являются страны Азии. И, несмотря на западные санкции, к новым экономическим реалиям адаптироваться не пришлось. Этому способствует замкнутый цикл производства – от выращивания кормов до выпуска готовой продукции.