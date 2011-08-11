Белорусские аграрии собрали уже более 6 млн тонн зерна

К миллиону приблизились витебские аграрии. Таким образом, в республике будет уже три урожайных миллионера.

Гомельские и Брестские аграрии вышли на финишную прямую жатвы. Здесь осталось по 17% полей. К уборке зерновых на приусадебных участках приступили первые хозяйства Гродненщины.

Дожди несколько снизили темпы жатвы в стране, однако хлеборобы используют каждый погожий час для работ. По три четверти убрано с полей пивоваренного ячменя, озимого рапса и льна.

Сейчас в хозяйствах южных регионов идет активная подготовка к уборке кукурузы, под которую в нынешнем году отведено больше площадей. Начался сев озимого рапса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».