Белорусские аграрии рассчитывают собрать рекордный урожай рапса

О том, как идет уборочная, Президенту докладывал министр сельского хозяйства. Юрий Горлов отметил, что темп роста валовой продукции составил 113 % к уровню прошлого года, а валютная выручка выросла сразу на четверть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ожидается, что на поставках за рубеж в этом году заработаем более 11 миллиардов долларов и будем в жирном плюсе. Ну вся система работает на это. Та же уборочная. Это и вовсе один из ключевых этапов в сельхозсезоне. Ведь зерно – это кормовая база для животноводства. А именно с него и зарабатываем. И тут хочется остановиться подробнее.

Ситуация складывается так, что Беларусь любят сравнивать с соседями, и часто сравнение идет не в нашу пользу. Сейчас отдельные эксперты взвешивают урожай, и, мол, нам особо гордиться нечем. У тех же литовцев больше, лучше – и трава у них зеленее, и вообще, на Украине война идет, а они не останавливаются и дают стране угля. Хотя и с этим там большие вопросы. Но все же жатва продолжается, и намолоты есть.

Но если отбросить эмоции и изучить матчасть, то у наших стран, пусть даже соседствующих, абсолютно разные цели и подходы в АПК. Литва практически всю свою пашню отдает под коммерческое зерно, отправляет урожай на экспорт, выжимая землю ради быстрых еврокупонов, но при этом ее реальный потолок – чуть более 5,5 миллиона тонн. Если про Украину, то это гигантский черноземный пояс, в разы превосходящий Беларусь по площадям. Для Киева зерно – это сырьевая альтернатива нефти, способ выжить за счет экспорта.

У Беларуси стратегия совершенно иная. Мы не торгуем сырьем. Наша цель – глубокая переработка. Почти 80 % белорусского зерна не идет в порты, а превращается в молоко, сыры и мясо. Как итог в этом году мы планируем получить рекордные 11 миллиардов долларов от экспорта готовой продукции. Наши вливания в АПК – это инвестиции в продовольственную независимость, где зерно – лишь первый шаг в сложной производственной цепочке.

Выручка от экспорта сельхозпродукции может превысить 11 млрд долларов по итогам 2026-го – Горлов.

И вот на данный момент наши аграрии собрали около 8,5 миллиона тонн зерна с учетом рапса. Тройку лидеров по намолоту возглавляет Минская область. За ней плотно идут гродненский и брестский регионы. Уборка зерновых колосовых и зернобобовых практически завершена. Так что особо ситуация в целом понятна.

Но отдельно нужно сказать про рапс. Это настоящая звезда нынешнего сезона. Минсельхозпрод оценивает итоговый сбор на уровне около 1,5 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом за всю историю возделывания этой культуры в нашей стране. Уборка озимого рапса уже завершена. На финише и яровой.

А вот с кукурузой вопрос еще открыт. Ее очередь пока не подошла. Из-за погоды созревание и, соответственно, старт массовой уборки сместились примерно на 2 недели, но виды на урожай отличные. Планируется намолотить 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы.