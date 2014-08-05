Новости Беларуси. Белорусские аграрии перешагнули 7-миллионный рубеж по намолоту зерна. При этом вклад хлеборобов Минской области свыше миллиона 700 тысяч тонн. В тройке лидеров также Гродненский и Брестский регионы.

Урожайность этим летом значительно превышает прошлогодние показатели. В среднем аграрии собирают почти 40 центнеров с гектара. А в некоторых хозяйствах цифра и вовсе доходит до 100 центнеров.

Как утверждают специалисты, это позволяет рассчитывать на рекордный намолот зерна. С учетом кукурузы в Беларуси планируется собрать около 10 миллионов тонн.

Неубранными еще остаются четверть урожайных полей. Ближе остальных к завершению жатвы Гомельская область. Там хлеборобам осталось убрать около 10% площадей.

Следом идут Минская и Брестская области. В столичном регионе страду планируют завершить уже к концу недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.