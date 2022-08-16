Белорусские аграрии обработали уже 65% посевных площадей

Новости Беларуси. Страда не сбавляет темпы. Благоприятствует жатве и погода. Уже обработано более 65 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий вес урожая приближается к 5,5 миллионам тонн.

Хлеборобы прикладывают максимум усилий, чтобы завершить жатву в самые короткие сроки. Совсем скоро к числу регионов-миллионников присоединится Гродненский. Напомним, знаковый рубеж уже перешагнули в Брестской и Минской областях. Кстати, столичный регион вырвался в лидеры по намолоту. А брестские аграрии завершают массовую жатву. Там уже начали закладывать базу под будущий урожай: приступили к севу озимого рапса.