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Белорусские аграрии обработали уже 65% посевных площадей

16 августа 2022 06:40
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Новости Беларуси. Страда не сбавляет темпы. Благоприятствует жатве и погода. Уже обработано более 65 % посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий вес урожая приближается к 5,5 миллионам тонн.

Хлеборобы прикладывают максимум усилий, чтобы завершить жатву в самые короткие сроки. Совсем скоро к числу регионов-миллионников присоединится Гродненский. Напомним, знаковый рубеж уже перешагнули в Брестской и Минской областях. Кстати, столичный регион вырвался в лидеры по намолоту. А брестские аграрии завершают массовую жатву. Там уже начали закладывать базу под будущий урожай: приступили к севу озимого рапса.

Белорусские аграрии обработали уже 65% посевных площадей-1

Промежуточные результаты уборочной говорят о том, что общий каравай в этом сезоне будет весомее прошлогоднего. И аграриям удастся взять поставленную планку в 10 миллионов тонн намолота.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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