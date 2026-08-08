Белорусские аграрии намолотили более 6 млн тонн зерна с учетом рапса

Более 6 миллионов тонн зерна и рапса собрали с полей белорусские аграрии. По данным Минсельхозпрода, на это утро убрано уже более двух третей площадей, а темпы жатвы продолжают уверенно опережать прошлогодние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Абсолютным лидером по намолоту остается Минская область. Самый высокий темп работы за последние сутки показали гродненские хлеборобы, добавив в общий каравай сразу 64 тысячи тонн. Сейчас валовой сбор в этом регионе составляет 1 миллион 198 тысяч тонн. Ближе всех к завершению жатвы подошел Брестский регион. Здесь собрали 1 миллион 461 тысячу тонн, и поля на юге страны убраны практически полностью.