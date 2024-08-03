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Белорусские аграрии намолотили 5,6 млн тонн зерна нового урожая

03 августа 2024 11:59
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Более 5 миллионов 600 тысяч тонн зерна нового урожая с учетом рапса намолотили на это утро белорусские аграрии. Силами наших хлеборобов (и не только) республиканский каравай ежедневно прибавляет в весе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии намолотили 5,6 млн тонн зерна нового урожая-1

Больше других зерна в закрома отправляют комбайнеры Минской области. Почти добрались до отметки в 1,5 миллиона тонн. Высокую продуктивность показывают и аграрии гродненского региона. А в Брестской области и вовсе планируют завершить жатву уже к понедельнику, 5 августа, если погода не внесет свои коррективы. Что касается урожая, у области есть все шансы прибавить 2-3 процента к показателям 2023-го.

Белорусские аграрии намолотили 5,6 млн тонн зерна нового урожая-4

Если говорить о стране в целом, Президент ставил планку не менее 10 миллионов тонн. Лучше 11. Наш урожай – это наша безопасность, и не только продовольственная. Поэтому в поле даже военные. Один из сводных автомобильных взводов помогает гомельским аграриям. В хозяйстве «Бобовский» они занимаются уборкой и перевозкой культур. За один день переместили более 25 тонн зерна и 8 тонн других грузов.

Белорусские аграрии намолотили 5,6 млн тонн зерна нового урожая-7

Лариса Сыроквашина, специалист по идеологической работе ОАО «Бобовский» Жлобинского района:
Очень нам нужна помощь, и мы сегодня очень благодарны Президенту, что он уделяет большое внимание сельскому хозяйству. Военным, которые сегодня отправились к нам на помощь со своей техникой, 10 человек к нам приехали. Очень трудолюбивые, исполнительные. Поставил задачу – сразу же мгновенно выполнили.

Белорусские аграрии намолотили 5,6 млн тонн зерна нового урожая-10

Алексей Бурван, техник отделения:
У меня уже был подобный опыт. В прошлом году тоже ездил оказывать помощь при уборке урожая. Обеспечили нас всем необходимым: жильем, горячим питанием, сразу определили, где какая машина будет заниматься. Я считаю, что мы выполняем очень важную роль и задачу.

Кроме работы в полях, военные помогают предприятию и жителям ближайших деревень справиться с последствиями урагана.

# Уборочная кампания # общество

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