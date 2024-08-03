Белорусские аграрии намолотили 5,6 млн тонн зерна нового урожая

Более 5 миллионов 600 тысяч тонн зерна нового урожая с учетом рапса намолотили на это утро белорусские аграрии. Силами наших хлеборобов (и не только) республиканский каравай ежедневно прибавляет в весе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше других зерна в закрома отправляют комбайнеры Минской области. Почти добрались до отметки в 1,5 миллиона тонн. Высокую продуктивность показывают и аграрии гродненского региона. А в Брестской области и вовсе планируют завершить жатву уже к понедельнику, 5 августа, если погода не внесет свои коррективы. Что касается урожая, у области есть все шансы прибавить 2-3 процента к показателям 2023-го.

Если говорить о стране в целом, Президент ставил планку не менее 10 миллионов тонн. Лучше 11. Наш урожай – это наша безопасность, и не только продовольственная. Поэтому в поле даже военные. Один из сводных автомобильных взводов помогает гомельским аграриям. В хозяйстве «Бобовский» они занимаются уборкой и перевозкой культур. За один день переместили более 25 тонн зерна и 8 тонн других грузов.

Лариса Сыроквашина, специалист по идеологической работе ОАО «Бобовский» Жлобинского района:

Очень нам нужна помощь, и мы сегодня очень благодарны Президенту, что он уделяет большое внимание сельскому хозяйству. Военным, которые сегодня отправились к нам на помощь со своей техникой, 10 человек к нам приехали. Очень трудолюбивые, исполнительные. Поставил задачу – сразу же мгновенно выполнили.