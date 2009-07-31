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Белорусская железная дорога поздравила своих сотрудников

31 июля 2009 08:58
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Это произошло накануне профессионального праздника.Сегодня в этой корпорации – сто тысяч сотрудников. А общая протяженность белорусской стальной магистрали – почти 12 тысяч километров. Если их растянуть, то можно доехать до Владивостока. Каждый год обновляется около 175 километров железнодорожных рельсов. Сами железнодорожники называют их «бархатным путём» по которому можно разгонять составы до 160-ти километров в час. Работники стальной магистрали свою работу считают престижной.
# общество

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