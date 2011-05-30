Белорусская железная дорога перешла на летний график работы

Новые маршруты появятся в международном сообщении. Теперь составы из Минска будут курсировать до Риги и Архангельска.

Вводятся в обращение и беспересадочные вагоны Брест-Баку и Чита-Минск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, железная дорога не только расширяет международное сообщение, но и сокращает время следования поездов. Теперь доехать из Минска в Вильнюс можно будет всего за 3 часа. А это на час быстрее, чем раньше.

Сергей Маскевич, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:

Увеличение скорости движение поездов в связи с отменой ряда остановок и улучшения технического состояния путей. То есть, Белорусская железная дорога проводит модернизацию путей. Сейчас масштабная модернизация идетна барановичском направлении — до 160 километров.