Белорусская железная дорога перешла на летний график работы

Вводятся в обращение и беспересадочные вагоны Брест-Баку и Чита-Минск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
К слову, железная дорога не только расширяет международное сообщение, но и сокращает время следования поездов. Теперь доехать из Минска в Вильнюс можно будет всего за 3 часа. А это на час быстрее, чем раньше.
Сергей Маскевич, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:
Увеличение скорости движение поездов в связи с отменой ряда остановок и улучшения технического состояния путей. То есть, Белорусская железная дорога проводит модернизацию путей. Сейчас масштабная модернизация идетна барановичском направлении — до 160 километров.