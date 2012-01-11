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Белорусская таможня расширяет инфраструктуру пунктов пропуска

11 января 2012 06:40
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Сейчас работы ведутся на белорусско-литовской границе. Пункт пропуска «Привалка» откроется после реконструкции до конца года. За сутки он сможет пропускать почти вдвое больше транспортных средств, чем ранее – до 1,5 тысяч. Уже построены новые здания для проведения контроля, увеличилось и число полос для автомобилей.

Оборудован пункт современными системами видеонаблюдения, распознавания и регистрации номерных знаков транспорта. Реконструкция этого и других пунктов пропуска с нашей стороны ведется без приостановки движения. В условиях Таможенного союза пассажирский и грузовой потоки через границу с ЕС увеличились. Поэтому белорусская таможня расширяет инфраструктуру пунктов. Это позволяет повысить эффективность контроля с минимальными затратами времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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