Белорусская таможня не дает добро. Контрабанде

Более полутора тысяч пачек контрабандных сигарет стоимостью около 40 миллионов рублей задержали сотрудники Гродненской региональной таможни. Не задекларированный товар в соседнюю Польшу пытались вывезти предприимчивые граждане Беларуси.

На таможенном посту белорусско-польской границы с декабря прошлого года работает система <зеленых> и <красных> коридоров. Если декларировать нечего, то пройти по <зеленому> коридору можно за считанные минуты.

Количество желающих проскочить на <зеленый> заметно прибавилось. Среди них, как оказалось, стали появляться и контрабандисты. Левый товар, как правило, перевозят в автомобилях со специальными тайниками. В одном из таких укромных мест гродненскими таможенниками и была обнаружена одна из крупнейших в этом году партий сигарет российского производства.

Предприимчивые белорусы намеревались реализовать этот товар в Польше по цене, превышающую номинальную в два раза.

Если наши граждане везут за границу в основном алкоголь и сигареты, то в Беларусь ввозятся самые разнообразные товары: от бытовой техники до канцелярских товаров. Однако, по словам таможенников, большинство подобных попыток, заканчивается судом. А свой товар предприимчивые граждане смогут увидеть лишь на прилавках специализированных магазинов.