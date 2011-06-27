Белорусская таможня будет открыта 24 часа в сутки

На такой график временно переходят пункты таможенного оформления в Витебске, Бресте, Гродно, Волковысске и Ошмянах.

Остальные пункты будут работать до позднего вечера, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Как ожидается, в последние дни июня транспортные потоки на границе возрастут. До 1 июля еще будет немало желающих оформить купленные за рубежом иномарки по действующим пошлинам. Поэтому увеличится рабочий день таможенников, и количество дежурных смен. А для предотвращения ажиотажных очередей гражданам рекомендуют не откладывать покупку автомобиля на последний день. Даже с учетом того, что 29 и 30 июня таможня будет оформлять машины прямо на границе.

Дмитрий Голиков, заместитель начальника Витебской таможни:

С сегодняшнего дня у нас добавились пункты, которые будут работать круглосуточно. И по желанию граждан они могут оформить свои автомобили в Орше, Витебске, Полоцке и в других городах, где имеются структурные подразделения таможни.

Людмила Замалина, специалист по таможенному оформлению витебского предприятия:

Это временная мера усиления работы таможни, поскольку все связано с загрузкой ПТО. Это до 1 июля. А потом, я думаю, все станет на круги своя.