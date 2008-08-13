Белорусская сторона настаивает на возвращении несовершеннолетней белоруски из США

Напомним, 5 августа в аэропорт Сан-Франциско ко времени вылета группы белорусских детей не прибыла одна несовершеннолетняя гражданка Беларуси – 17-летняя Татьяна Козыро.

В связи с этим вылет группы белорусских детей был отложен на несколько дней. В Соединенных штатах остался один из педагогов, который сопровождал детей во время поездки.

Мария Ваньшина: "Мы продолжаем взаимодействовать с американской стороной по решению вопроса о несовершеннолетней гражданке РБ. Мы считаем, что она сейчас должна вернуться свободно на Родину. Вместе с тем, если будет ее твердое решение выехать в Соединенные Штаты и будет готовность американских властей выдать ей соответствующее разрешение, она сможет оформить выезд в штаты по достижении совершеннолетия".

