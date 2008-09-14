Белорусская столица продолжает праздновать 941-й день рождения

Массовые гуляния проходят во всех районах города. В Уручье свою поздравительную программу представили военные. Зрители увидели плац-парад в исполнении роты почетного караула и выступление духового оркестра. Подкрепить силы гости праздника могли солдатской кашей и чаем, приготовленным по специальной военной рецептуре. Также в программе – семейная эстафета, концерт с участием звезд белорусской эстрады и кинологическое шоу.



Соревновательные страсти сегодня кипели и в парке "Курасовщина". Более сотни юных минчан пришли на лыже-роллерную трассу, чтобы показать свой класс в спортивных стартах. Праздничную программу открыли состязания по велотриалу. Далее все желающие приняли участие в показательных забегах. Самые меткие зафиксировали свой рекорд в партии дартс. А самые сильные – в канатных схватках. Лидеры мини-чемпионата получили медали и ценные призы.



Праздник столицы отмечает и телеканал СТВ грандиозным концертом "Мы любим наш город". С днём рождения Минск поздравят звёзды Беларуси и наши знаменитые земляки. Съёмки концерта начнутся во Дворце Республики уже через несколько часов.