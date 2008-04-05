Белорусская стипендиальная система признана лучшей в мире

Максимальный размер студенческой стипендии сегодня - 140 тысяч рублей. Это в полтора раза больше, чем три года назад. В ведущих вузах страны она еще на 15 % выше, а в БГУ - на 30. Сумма ежемесячных выплат зависит и от успеваемости студента. За отличную учебу ее могут увеличить вдвое.



Повсеместно в вузах внедряют систему материального обеспечения за счет внебюджетных средств. Нуждающимся студентам покупают проездные билеты, помогают с лечением в санаториях и, при необходимости, оказывают материальную помощь.