Белорусская школьная форма защищает от излучения мобильных телефонов
Об этом сообщила журналистам начальник управления организации потребительского рынка непродовольственных товаров Министерства торговли Нина Пашко.Такую одежду – костюмы бизнес-класса для мальчиков и сарафаны для девочек – выпускает, в частности, бобруйское ОАО «Славянка». При её изготовлении используется специальная импортная ткань, защищающая от электромагнитного излучения мобильного телефона, для которого сделан отдельный карман.