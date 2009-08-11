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Белорусская школьная форма защищает от излучения мобильных телефонов

11 августа 2009 15:59
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Об этом сообщила журналистам начальник управления организации потребительского рынка непродовольственных товаров Министерства торговли Нина Пашко.Такую одежду – костюмы бизнес-класса для мальчиков и сарафаны для девочек – выпускает, в частности, бобруйское ОАО «Славянка». При её изготовлении используется специальная импортная ткань, защищающая от электромагнитного излучения мобильного телефона, для которого сделан отдельный карман.
# общество

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