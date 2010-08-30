Белорусская школа по уровню оснащения стала одной из лучших в Латвии

Рижскому учебному заведению передали новые парты, учебники, компьютеры, спортивный инвентарь и автобус.

До нового учебного года еще несколько дней, а в белорусской школе в Риге День знаний уже отметили. И повод есть. Сначала переезд в новые помещения, и вот сейчас — специальный подарок из Беларуси.

Компьютеры, книги, парты. Сотни предметов школьного оборудования прибыли и размещены в новых кабинетах белорусской школы. Не каждое учебное заведение в Латвии сегодня может похвастаться подобным оснащением и такой поддержкой.

Поздравить ребят приехало много гостей, среди них и министр образования Беларуси. Александр Радьков отметил: поддерживать образовательные проекты за рубежом в Минске намерены и в дальнейшем.

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:

Это правильный подход! Там, где последовательно реализуются образовательные проекты, они перерастают в культурные, экономические, политические. А сегодня этнические белорусы здесь, конечно рады поддержке и, безусловно, покажут хорошие результаты в учебе.

Ирина Конон, как и многие родители, привела сегодня на праздник своих детей. За их образование и развитие она теперь спокойна.

Ирина Конон:

Старший ребёнок пойдёт в третий класс, подрастает и младшее поколение, которое тоже пойдёт в эту школу. Мы очень довольны. У нас папа белорус, и у меня белорусские корни. Дети очень рады.

Белорусская диаспора — вторая по численности в Латвии после русской. Но национальная школа пока только одна. Зато теперь она будет первой среди остальных по оснащению, оборудованию и качеству образования.

Анна Иване, директор Рижской белорусской школы:

Гэта для школы сапраўды знакавая падзея: мы ўпершыню са сваей этнічнай радзімы атрымалі вялікі-вялікі падарунак у выглядзе школьнага аўтобуса, прыгожай школьнай мэблі, тэхнічнага абсталявання, падручнікаў — столькі ўсяго, што ніколі і не было. Шаснаццаты год школе, і гэта першы дар, ён вельмі значны. Так што, я думаю, беларуская школа упэўнена становіцца на ногі.

Слова благодарности за помощь и поддержку сегодня прозвучали и от министра образования Латвии Татьяны Коке, и мэра Риги Нила Ушакова. Из-за тяжёлой экономической ситуации бюджетные расходы в стране существенно сократили. Поэтому этот подарок из Беларуси пришелся весьма кстати.