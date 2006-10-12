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Белорусская сборная МЧС - один из лидеров пожарно-спасательного спорта

12 октября 2006 11:51
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Белорусские спасатели готовятся к третьему Чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту. Он стартует в Тегеране 31 октября. Но уже сейчас идут интенсивные тренировки. Зарубежные специалисты отмечают, что белорусская сборная МЧС - один из лидеров пожарно-спасательного спорта. Она была и чемпионом мира, и призером чемпионатов Европы. В составе команды мастера спорта международного класса и заслуженные мастера. Все они проходят действительную службу в органах и подразделениях МЧС, имеют звания офицеров и прапорщиков.
# общество

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