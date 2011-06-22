Белорусская прокуратура поймала за руку владельцев 100 земельных участков

Генеральная прокуратура Беларуси намерена ужесточить порядок получения земельных участков нуждающимися.

В результате заключения фиктивных договоров некоторые граждане бесплатно получали земельные участки, а затем перепродавали их по рыночной стоимости. В то же время другие реально нуждающиеся оставались в очереди. Существует проблема и не целевого использования земли. На участках, выделенных для ведения приусадебного хозяйства, порой возводятся офисы или станции техобслуживания.

Павел Родионов, начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Такие мнимые нуждающиеся в основном приобретали земельные участки не с целью улучшения своих жилищных условий, а с целью перепродажи. В результате выборочной проверки мы установили 100 земельных участков, которые были проданы в очень короткие сроки. Их кадастровая стоимость превышает 2 млн. долларов.