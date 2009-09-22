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Белорусская православная церковь вещает в интернете

22 сентября 2009 08:56
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Началось тестовое вещание православной белорусской интернет-радиостанции «София».

«В наших передачах мы будем обращаться не только к воцерковленным верующим, а ко всем, кто задумывается о смысле жизни. Это интернет-вещание создано исключительно трудом и на средства энтузиастов. По мере возможности и с Божьей помощью планируется развить этот проект в информационный портал, с обозрением различных сторон жизни, и с многоканальным радио и телевещанием», - говорят создатели радио.

Радиостанция «София» появилась по благословению митрополита Минского и Слуцкого, экзарха всея Беларуси Филарета. А учредителем выступила Минская епархия Белорусской православной церкви, пишет «Комсомольская правда».

# общество # Интернет

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