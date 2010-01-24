Белорусская певица Жанет вчера вышла замуж

Она с детства мечтала именно о такой свадьбе: представляла себя в пышном свадебном платье, в розовой шубке, с букетом цветов в руках и в огромной белой карете.

Сначала Жанет, которая понравилась Павлу с первого взгляда, не слишком бурно реагировала на его ухаживания. Покорить сердце певицы рекордсмену удалось не сразу: молодой человек ухаживал за девушкой более полугода. Вчера в одном из минских ЗАГСов девушка и рекордсмен Беларуси по силовому экстриму Павел Сорока связала себя узами гименея, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Артистка уверена, что их союз будет очень крепким и счастливым. "Если мой мужчина прокатил меня на такой карете, значит, он меня по-настоящему любит, и заключенный брак - на всю жизнь. По крайней мере, я верю в это", - сказала артистка, добавив, что рано или поздно мечты сбываются.



В будущем Павел хочет иметь как минимум троих детей. Кстати, сама Жанет из многодетной семьи: у нее три сестры и четыре брата.



