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Белорусская периодическая печать пополнилась новым медиа-проектом

05 сентября 2008 11:30
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Вышел в свет первый номер ежемесячного полноцветного журнала "Спецназ", учредителем которого выступила редакция газеты "Советская Белоруссия". На страницах издания журналисты расскажут о жизни бойцов и офицеров спецподразделений внутренних войск и милиции, элитных подразделений Минобороны и других силовых структур. Специальные разделы будут посвящены спорту, проблемам воспитания сыновей, новостям спецназов ближнего и дальнего зарубежья. Новый ежемесячник рассчитан не только на солдат и офицеров, но и на более широкую мужскую аудиторию.
# общество

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