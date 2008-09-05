Белорусская периодическая печать пополнилась новым медиа-проектом

Вышел в свет первый номер ежемесячного полноцветного журнала "Спецназ", учредителем которого выступила редакция газеты "Советская Белоруссия". На страницах издания журналисты расскажут о жизни бойцов и офицеров спецподразделений внутренних войск и милиции, элитных подразделений Минобороны и других силовых структур. Специальные разделы будут посвящены спорту, проблемам воспитания сыновей, новостям спецназов ближнего и дальнего зарубежья. Новый ежемесячник рассчитан не только на солдат и офицеров, но и на более широкую мужскую аудиторию.