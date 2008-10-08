Белорусская охота сейчас на пике популярности у зарубежных туристов

Только охотхозяйства Гродненской области за сезон принимают до 100 иностранцев. Здесь гостей привлекает не только обилие дичи, но и гостеприимство местных егерей.

Охотник со стажем Ришард Кер в поисках трофеев исколесил почти всю Западную Европу. В Беларусь сначала приехал один, затем пригласил приятелей. И вот уже пять лет любители охоты из Франции каждую осень наведываются в нашу страну.

Сегодня французы охотятся на водоплавающую дичь. Трофеи хоть и не большие, зато азарта хоть отбавляй. Сориентироваться на местности гостям помогают егери и охотоведы. Александр Турок со своим питомцем подобные туры обслуживает не впервые. Главное в работе, говорит, умение найти подход к каждому охотолюбу.

Организация охотничьих туров для иностранцев - дело хоть и хлопотное, но выгодное. Вырученные деньги идут на развитие охотхозяйств. Кроме того, развивается отечественный агротуризм. Чтобы привлечь европейских гостей, изучается спрос на отдых в Беларуси в каждой стране. В охотохозяйстве иностранные туры расписаны на несколько месяцев вперёд. Французы уедут завтра, а уже через неделю прибудут туристы из Голландии.

