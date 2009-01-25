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Белорусская наука отмечает юбилей

25 января 2009 15:07
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Торжества проходят по всей стране и приурочены к 80-летию Национальной академии наук. Она объединяет сегодня высококвалифицированных ученых и десятки исследовательских, конструкторских и научно-производственных организаций. Около 30-ти тысяч человек реализуют более 60-ти международных договоров и десятки совместных проектов с европейскими коллегами по различным направлениям. Деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений с Днем белорусской науки поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства пожелал учёным крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, неустанного творческого поиска и значимых свершений и открытий.
# общество

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