Белорусская наука отмечает юбилей

Торжества проходят по всей стране и приурочены к 80-летию Национальной академии наук. Она объединяет сегодня высококвалифицированных ученых и десятки исследовательских, конструкторских и научно-производственных организаций. Около 30-ти тысяч человек реализуют более 60-ти международных договоров и десятки совместных проектов с европейскими коллегами по различным направлениям. Деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений с Днем белорусской науки поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства пожелал учёным крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, неустанного творческого поиска и значимых свершений и открытий.