Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных отметила 10-летие

Новости Беларуси, Минск. Место дислокации – Дворец детей и молодежи.

Здесь храбрых ребят ждало настоящее торжество. На улице, например, ребята могли вблизи рассмотреть аварийно-спасательную технику, продегустировать блюда полевой кухни, а также испытать себя в боевых условиях в дымокамере.

При входе в здание гостей праздника встречала интерактивный манекен пропаганды.

Достижениями минского отделения организации делились также юные спасатели со всех районов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Варава, начальник центра пропаганды и обучения при минском городском управлении МЧС:

Мы принимаем участие в различных мероприятиях, проводимых под эгидой Министерства по чрезвычайным ситуациям, комитета по образованию Мингорисполкома, Белорусского республиканского союза молодежи и многих других общественных организаций. Ребята живо принимают участие как в республиканских, так и в международных соревнованиях.