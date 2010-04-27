Белорусская молодежь: банк, которому точно не грозит банкротство

В Беларуси появится собственная база данных одаренной и талантливой молодежи. Соответствующий указ подписал Президент. Банк, которому точно не грозит банкротство, уже имеет первых вкладчиков. Единый электронный архив объединит в себе весь золотой фонд белорусской молодежи. Воспользоваться данными о перспективных специалистах теперь могут все белорусские работодатели.

В его расписании теперь нет пробелов. Вот и сегодня спешит на конкурс в Киев. Студент Белорусской академии музыки уже завоевал титул лучшего баяниста мира. Сольные концерты Владислава Плиговки отгремели в 20 странах. Это после его аншлага весь Китай взялся за баян.

Владислав Плиговка, музыкант:

В Китае сейчас очень большой подъем баяна. Там сейчас конкурс в музыкальные школы составляет 50 человек на место.

В свои 23 года баянист выиграл все мировые музыкальные конкурсы. Но хорошо помнит, как получил первую президентскую премию. И потратил ее на путевку в звездную жизнь.

Владислав Плиговка, музыкант:

Потратил на поездку на международный конкурс в Клингентале, на котором выиграл и привез Беларуси наивысшую награду — первое место.

Владислав Плиговка десятикратно становился президентским стипендиатом. Открыть, поддержать и помочь таланту максимально раскрыться — задача специального фонда Президента по поддержке одаренной и талантливой молодежи. И имена уж точно не канут в Лету. Их вносят в банк данных. Электронному архиву может позавидовать элитное кадровое агентство.

Оксана Наскевич, методист отдела поддержки и развития культурно-образовательных инициатив Белорусского государственного университета культуры и искусств:

В банке данных находится информация о стипендиатах вплоть до 31 года. Банк данных позволяет сохранять информацию, отслеживать карьерный рост каждого стипендиата.

Многие участники фонда страны идут по карьерной лестнице семимильными шагами. Вот карьера выпускника БГЭУ, победителя республиканского конкурса научных работ Андрея Белковца: в 2002 году принят в Министерство финансов на должность экономиста, в 2003-м назначен на должность ведущего экономиста, в 2005-м — на должность главного экономиста, с 2008 года — начальник отдела.

В звездном списке сегодня более 10 тысяч фамилий. Сегодня базы данных есть в Министерстве культуры и Министерстве образования. Теперь золотой фонд не только станет единым, но и значительно расширится.

Василий Голован, ведущий специалист отдела учебных заведений и работы с творческой молодежью Министерства культуры Республики Беларусь:

Вся поступающая информация будет направляться в единый информационно-аналитический центр. Помимо существующих норм, которые указаны в действующем положении о банке талантливой молодежи, будут также включаться лауреаты международных и республиканских художественно-творческих мероприятий, а их у нас достаточно много.

Те, чьи фамилии засветятся в банке данных, автоматически получат бонусы: беспрепятственное получение мест в общежитии на период учебы, право на первоочередное распределение. Преимущество на занятие вакантных должностей, повышение тарифных окладов, как молодым специалистам. Все это позволит максимально эффективно задействовать интеллектуальный потенциал страны. Каждый талант как золотая унция. Если правильно вложить — дивиденды обеспечены.