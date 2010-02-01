Белорусская милиция перекрыла канал поставки наркотиков из России в Евросоюз

В деревне Ворняны Островецкого района в 20 километрах от белорусско-литовской границы задержаны два участника преступной группы.

Граждане России и Литвы перевозили героин в автомобиле. Оперативники изъяли семь килограммов наркотика на сумму около 120 тысяч евро. Причем, часть героина была спрятана в продукты питания.

Таких крупный партий не задерживали с 2005 года. Нарушителям закона грозит до 13 лет лишения свободы.

Оперативный сотрудник:

Героин был расфасован в 30 полимерных пакетов, из которых 23 находилось в салоне машины и 7 в багажнике в коробке из-под детского питания. Наказание по ст.328 ч.3 УК РБ составляет от 8 до 13 лет лишения свободы.