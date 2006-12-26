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Белорусская милиция переходит на усиленный режим несения службы

26 декабря 2006 17:52
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В период новогодних праздников только в столице патрулировать улицы будут около трех тысяч сотрудников органов внутренних дел.Плотность нарядов увеличится как у главной елки города, так и во всех местах массовых гуляний горожан. В целом, по мнению сотрудников милиции, предстоящие праздники обещают пройти спокойно. Как свидетельствует статистика, количество преступлений, регистрируемых в новогоднюю ночь, почти в два раза меньше, чем обычно. Сотрудники правоохранительных органов объясняют это тем, что Новый год действительно общенародный праздник.
# общество

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