Белорусская милиция переходит на усиленный режим несения службы

В период новогодних праздников только в столице патрулировать улицы будут около трех тысяч сотрудников органов внутренних дел.Плотность нарядов увеличится как у главной елки города, так и во всех местах массовых гуляний горожан. В целом, по мнению сотрудников милиции, предстоящие праздники обещают пройти спокойно. Как свидетельствует статистика, количество преступлений, регистрируемых в новогоднюю ночь, почти в два раза меньше, чем обычно. Сотрудники правоохранительных органов объясняют это тем, что Новый год действительно общенародный праздник.