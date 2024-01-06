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Белорусская милиция накануне Рождества навестила семью своей подопечной с подарками

06 января 2024 08:09
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Проявлять милосердие и помогать ближним – добрые традиции Рождества. В преддверии праздника частичкой тепла и заботы поделились милиционеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская милиция накануне Рождества навестила семью своей подопечной с подарками-1

Они пришли в гости к семье Кий и вручили маленькой Полине подарок от Министра внутренних дел и всего коллектива ведомства – удобную многофункциональную кровать. Теперь качество жизни девочки значительно улучшится. Не обошлось и без сладких, полезных подарков.

Белорусская милиция накануне Рождества навестила семью своей подопечной с подарками-4

Пусть наша частичка добра, тепла будет всегда у вас, а Полине будет удобно спать.

Белорусская милиция накануне Рождества навестила семью своей подопечной с подарками-7

Мы признательны за такой подарок. Прекрасный, превосходный просто! Мы очень рады тому, что у нас в нашей жизни появились такие друзья. Огромное спасибо хочется сказать Ивану Владимировичу за то, что они нас так сильно поддерживают, потому что такая поддержка очень дорогого стоит. Потому что появляются силы, ты понимаешь, что ты не один, что кому-то не все равно. И люди хотят помочь. И кто-то хочет помочь с чистым сердцем, с открытой душой!

Опеку над 8-летней Полиной МВД взяло с минувшего года. Прошлой зимой министр внутренних дел помог исполнить мечту семьи о современной инвалидной коляске. С тех пор ведомство делает все возможное, чтобы процесс реабилитации девочки проходил комфортно.

# Милиция Беларуси # общество

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