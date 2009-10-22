Белорусская милиция меняет формат работы на массовых мероприятиях

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Беларуси Евгений Полудень.

Заместитель министра пояснил, что в ближайшее время на всех массовых мероприятиях будут присутствовать пресс-офицеры для взаимодействия со СМИ. Они будут одеты в синие световозвращающие жилеты.

Кроме того, на мероприятиях будут присутствовать сотрудники милиции в красных световозвращающих жилетах. Их задачей будет ведение переговоров с гражданами, которые не желают выполнять законные требования властей.

Этот опыт белорусские милиционеры переняли у немецких полицейских. «В Германии мы наблюдали за митингами правых, левых и зеленых, изучали методы работы немецкой полиции», - сказал Евгений Полудень. Он отметил, что в Германии все участники любого массового мероприятия проходят досмотр, «у нас же эта практика введена недавно и жаль, что мы не дошли до этого ранее».

Кроме того, в Германии пресса не имеет права снимать крупным планом сотрудников правоохранительных органов без их разрешения. Этот опыт белорусские милиционеры также планируют перенять, сообщает БЕЛТА.