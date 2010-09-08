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Белорусская милиция и таможенники готовы к проблемам, которые связаны с Таможенным союзом

08 сентября 2010 07:19
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По оценкам специалистов ГТК, немало нарушений будет связано с поставкой табачных изделий, винно-водочной продукции, автомобилей, бытовой техники и ряда других товаров.

В последнее время, как отмечают специалисты МВД, резко возросло число попыток ввоза наркотиков и психотропных веществ, причем угроза их распространения актуальна именно на юго-восточном направлении.  По данным российских спецслужб, на границе между Казахстаном и Россией действуют более 120 преступных группировок, которые занимаются транзитом наркотиков. Похоже, что наша страна может попасть в поле зрения международных наркокурьеров в качестве основного канала перевозки крупных партий дурмана – им достаточно пересмотреть географию так называемого Северного маршрута.

В Китае, который граничит с Казахстаном, сегодня практически в промышленных масштабах производятся контрафактные табачные изделия, которые незаконно поставляются в Европу через Россию и Украину. Рентабельность поставки контрабандного курева в Евросоюз превышает 1000%, а с одного железнодорожного контейнера можно получить порядка $ 2,8 млн. чистой прибыли. Мало кто сомневается, что теперь отправляющиеся на «экспорт» в ЕС сигареты не будут обходить и белорусскую территорию, пишет «Рэспубліка».

# общество

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