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Белорусская мемориальная доска в Германии

22 июня 2009 17:00
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На территории бывшего концлагеря Дахау в Германии торжественно открыта мемориальная доска от имени Президента Беларуси. Этот памятный знак - третий в ФРГ, установленный от имени белорусского лидера.

Лагерь Дахау был создан в 1933-м в Баварии недалеко от Мюнхена. Его узниками за 12 лет существования стали более 20 тысяч человек из 30 стран. Лагерь был постоянно переполнен, условия содержания в нем, особенно  к концу войны были катастрофическими.

Дахау стал местом проведения медицинских экспериментов над людьми. Венок к  международному монументу от имени Александра Лукашенко сегодня возложил  глава Администрации Президента Беларуси Владимир Макей.

Дань памяти узникам концлагеря Дахау также отдали власти федеральной земли Бавария, представители общественных организаций Германии.

# общество

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