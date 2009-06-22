Белорусская мемориальная доска в Германии

На территории бывшего концлагеря Дахау в Германии торжественно открыта мемориальная доска от имени Президента Беларуси. Этот памятный знак - третий в ФРГ, установленный от имени белорусского лидера.

Лагерь Дахау был создан в 1933-м в Баварии недалеко от Мюнхена. Его узниками за 12 лет существования стали более 20 тысяч человек из 30 стран. Лагерь был постоянно переполнен, условия содержания в нем, особенно к концу войны были катастрофическими.

Дахау стал местом проведения медицинских экспериментов над людьми. Венок к международному монументу от имени Александра Лукашенко сегодня возложил глава Администрации Президента Беларуси Владимир Макей.

Дань памяти узникам концлагеря Дахау также отдали власти федеральной земли Бавария, представители общественных организаций Германии.