Белорусская мемориальная доска в Германии

Лагерь Дахау был создан в 1933-м в Баварии недалеко от Мюнхена. Его узниками за 12 лет существования стали более 20 тысяч человек из 30 стран. Лагерь был постоянно переполнен, условия содержания в нем, особенно к концу войны были катастрофическими.
Дахау стал местом проведения медицинских экспериментов над людьми. Венок к международному монументу от имени Александра Лукашенко сегодня возложил глава Администрации Президента Беларуси Владимир Макей.
Дань памяти узникам концлагеря Дахау также отдали власти федеральной земли Бавария, представители общественных организаций Германии.