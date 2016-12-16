Белорусская кардиология находится на европейском уровне: в Минске проходит VII съезд кардиологов

Новости Беларуси. Десятки стран об одном сердце – в Минск съехались кардиологи со всей Беларуси и их зарубежные коллеги. Такая встреча проходит уже в седьмой раз. В эти дни специалисты обмениваются опытом и обсуждают актуальные проблемы диагностики, лечения и профилактики болезней системы кровообращения.

Кардиологи демонстрируют свои разработки в сфере информационных технологий, лекарственные средства – все для преодоления одного из самых распространенных недугов современности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владислав Подпалов, главный кардиолог Витебской области:

Наконец начала развиваться очень быстрыми темпами кардиология в регионах, появились эндовоскуляные центры, развивается кардиохирургия, и мы смело можем сказать, что на сегодняшний день белорусская кардиология находится на европейском уровне.