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Белорусская кардиология находится на европейском уровне: в Минске проходит VII съезд кардиологов

16 декабря 2016 06:23
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Новости Беларуси. Десятки стран об одном сердце – в Минск съехались кардиологи со всей Беларуси и их зарубежные коллеги. Такая встреча проходит уже в седьмой раз. В эти дни специалисты обмениваются опытом и обсуждают актуальные проблемы диагностики, лечения и профилактики болезней системы кровообращения.

Кардиологи демонстрируют свои разработки в сфере информационных технологий, лекарственные средства – все для преодоления одного из самых распространенных недугов современности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владислав Подпалов, главный кардиолог Витебской области:
Наконец начала развиваться очень быстрыми темпами кардиология в регионах, появились эндовоскуляные центры, развивается кардиохирургия, и мы смело можем сказать, что на сегодняшний день белорусская кардиология находится на европейском уровне.

# общество # Медицина

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