Белорусская группировка Военно-воздушных сил и войск ПВО заступила на боевое дежурство на полигоне Ашулук

Чисто там, где не сорят:

С 1 сентября Минское городское управление Департамента инспекции труда начинает месячник по наведению порядка на стройплощадках. Его цель - активизировать работу строительных организаций по уборке мусора. К тем, кто не отнесется к этой информации с должным вниманием, будут применены меры административного влияния.