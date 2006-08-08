Белорусская группировка Военно-воздушных сил и войск ПВО заступила на боевое дежурство на полигоне Ашулук
На этой неделе здесь пройдет активная фаза учений войск Северо-западного оперативно-тактического командования. 7 - 8 августа личный состав, а это около 700 военнослужащих, сдает нормативы по боевой работе, готовит вооружение и военную технику к стрельбам. Белорусской группировке российская сторона предоставит 15 мишеней. В том числе мишень "Стриж", имитирующая крылатую ракету, маловысотную ракетную мишень "Синица" и мишень "Пищаль" - аналог маневрирующей воздушной цели.