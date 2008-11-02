Белорусская гражданская авиация отмечает свое 75-тилетие

История небесного извоза в нашей стране началась в 33-м году прошлого столетия. Тогда было открыто регулярное воздушное сообщение между Минском и Москвой.

Нынешний год для Ивана Васильевича Бондаренко юбилейный вдвойне: сам уже 35 лет в авиации. Начинал с АН-24, и сегодня не без ностальгии вспоминает годы, прожитые в небе. Правда, вот уже 8 лет на руководящей работе. В кабинете оказался из-за сокращения объемов перевозок в 90-х. Мысли вернуться в небо Ивана Васильевича не покидают – минувшей весной он прошел очередную аттестацию. Были бы самолеты. Кризис девяностых авиаторы пережили. И пусть не в прежних масштабах, но белорусские воздушные суда сегодня летают по всему миру. Удалось вернуть в небо и белорусского пассажира.

Только из одного Гомельского аэропорта к концу 2008-го вылетит 47 тысяч человек. Кстати, юбилейный год в определенной степени стал переломным: количество белорусских компаний, выполняющих пассажирские рейсы, удвоилось. Вместе с новыми маршрутами сбываются и мечты авиаторов. Уже в следующем году планируется закупить целый ряд новых машин, а поэтому в праздник и настроение соответствующее. Время большой работы белорусские авиаторы на горизонте видят ясно. А поэтому сниться им в скором будущем будет земля, небо вновь становится домом.

