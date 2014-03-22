Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в 2014 году будет принимать абитуриентов по новым правилам

Новости Беларуси. Новые правила приема в ВУЗы. Внедрить их уже в предстоящую вступительную кампанию в Белорусской селхозакадемии глава государства поручил новому ректору. На минувшей неделе Президент назначил на эту должность Павла Саскевича. Целевой прием студентов планируют увеличить до 60%. Причем, на эти места смогут претендовать как сельские, так и городские абитуриенты.

Евгений Печенник, студент 2 курса факультета механизации сельского хозяйства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Я еще с детства знаком с техникой, мне отец показывал. Мы с ним ремонтировали машины.

Евгений Печенник - один из большинства студентов сельхозакадемии, кто пришел сюда учиться уже имея представление о том, что такое работа на земле. Только если в поле с отцом он просто катался на тракторе, то уже в ВУЗе он до мельчайших деталей изучает всю сельхозтехнику. Серьёзный практический опыт без отрыва от учебы – таким подходом к подготовке будущих специалистов агропромышленного комплекса страны Академия может гордится по праву.

Анатолий Карташевич, заведующий кафедрой «Тракторы и автомобили» Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

В последнее время со стороны государства уделяется большое внимание качественной практической подготовке специалистов. В академии этому уделяется особое внимание. На примере нашей кафедры можно посмотреть, как студенты теоретические знания реализуют в практическую подготовку.

Будущие зоотехники, к примеру, оттачивают свои навыки прямо на собственной научной ферме. А при кафедре ихтиологии и рыболовства создан уникальный - даже в вузовских масштабах всего постсоветского пространства - рыбокомплекс.

Михаил Усов, ассистент кафедры ихтиологии и рыболовства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

При нашей кафедре построен современный рыбоводный индустриальный комплекс, который позволяет не только теоретически подойти к решению того или иного вопроса, но и студентам на практике освоить какие-то технологические элементы, которые позволят им, как будущим специалистам рыбного хозяйства, придти в хозяйство уже имея какой-то опыт.

На 16 факультетах обучается около 15 тысяч студентов. Среди них свыше 700 — иностранные граждане. В нашу страну получать высшее сельскохозяйственное образование приезжают молодые люди из России, Украины, Туркменистана, Азербайджана, Сирии и даже Германии и Китая.

Гуванч Джумаев, студент факультета бизнеса и права Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (Туркменистан):

Мы очень довольны, что в Беларусь дает хорошее образование.

При всех очевидных плюсах обучения, сельхозакадемия ежегодно ощущает недобор студентов. По некоторым специальностям эта цифра порой достигает 50%. Основную проблему преподаватели видят в необоснованно завышенном проходном вступительном балле и малом проценте набора целевиков.

Павел Саскевич, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

В настоящее время по таким специальностям, как агрономия, зоотехния, инженеры сельскохозяйственного производства, есть вакансии, то есть эти специальности востребованы. И только за счет правильного подхода, то, о чем говорилось на совещании Главой государства, мы можем набрать более подготовленных абитуриентов и с их числа готовить хороших специалистов.

Утверждённую Главой государства новую редакцию правил приёма в вузы и ссузы применят на практике уже через несколько месяцев. В сельхозакадемии, к примеру, это будет непосредственно контролировать уже новый ректор — Павел Саскевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.