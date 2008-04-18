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Белорусская Госавтоинспекция прокомментировала нашумевший скандал с гражданином России

18 апреля 2008 16:50
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Накануне москвича, Сергея Островского, в Минске оштрафовали за превышение скорости. Российский гость в ответ на санкции повел себя неадекватно и угрожал милиции, ссылался на личные знакомства с высшими чинами России. Тем не менее, действия нарушителя расценили, как мелкое хулиганство и "оценили" в 105 тысяч белорусских рублей, заметим за русскую нецензурную брань.
 
Вадим Гаркун, начальник спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности УГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Когда при разбирательстве с инспекторами он узнал, что процедура привлечения к штрафу предусматривает изъятие водительского удостоверения, это его возмутило. Он выразился нецензурной бранью в адрес сотрудников госавтоинспекции, попытался выхватить свое водительское удостоверение. Его действия были пресечены, и гражданин Островский был доставлен в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства".
# общество

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