Белорусская экспозиция на международной выставке ИННОПРОМ займёт более 3 тысяч кв.м.

Взаимодействие – это сила. Визит правительственной делегации Беларуси в Свердловскую область России (и Екатеринбург в частности) анонсирован на завершение этой и начало следующей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках выставки ИННОПРОМ обсуждается подписание контрактов на сумму более 180 миллионов долларов.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Важно не просто продемонстрировать наши достижения в промышленности, науке и технологиях, но и показать все преимущества производственной и научно-технической кооперации предприятий Беларуси и России, в том числе для решения важнейших стоящих перед нами задач по импортозамещению и достижению технологического суверенитета. Большая работа была проделана подготовительная. Поэтому сегодня фактически последнюю проверку осуществляем. И помимо непосредственно ИННОПРОМа остановимся также на вопросах сотрудничества со Свердловской областью, на территории которой и проходит данное мероприятие.
Обстоятельный разговор со всеми заинтересованными состоялся в Совмине. Уже известно: общая экспозиция белорусских производителей на выставке ИННОПРОМ в 2023 году превысит 3 000 квадратных метров.