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Белорусская диаспора проведет Дни культуры в Тюменской области

04 ноября 2009 07:58
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Они охватят все города и районы сибирского региона, где компактно проживают этнические белорусы.В программе – выставки, выступления самодеятельных и фольклорных коллективов.
# общество

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