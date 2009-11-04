Белорусская диаспора проведет Дни культуры в Тюменской области

В областном центре устанавливают елку, самую большую в истории города. Для лесной красавицы уже монтируют металлический каркас.
Это знаковые шедевры мирового кинематографа, которые впервые вышли на экраны 50-60 лет тому назад.
Об этом свидетельствует 7 ранг в иерархии поисковой системы Google. Признаком хорошо раскрученного сайта считается ранг, начиная с 6.
25 сентября 2026 13:45
25 сентября 2026 13:40
25 сентября 2026 13:39
25 сентября 2026 13:30
25 сентября 2026 13:20
25 сентября 2026 12:55
25 сентября 2026 12:19
25 сентября 2026 12:10