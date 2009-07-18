Белорусская диаспора предложила установить памятник 600-летию Грюнвальдской битвы

Такое предложение высказал на V съезде белорусов мира руководитель объединения «Бацькаўшчына» Алексей Марочкин.

Памятник предложено установить в Минске и соответствующее обращение к руководству Беларуси и городским властям уже сделано.

Алексей Марочкин отметил значимость этого исторического события для Беларуси, когда белорусы вместе с поляками и литовцами освободили Восточную Европу от угрозы набегов и оккупации со стороны немецких рыцарских орденов.

«Мы считаем, что такой монумент обязательно должен быть на нашей земле. И центральной фигурой в нем должен стать великий князь Витовт», — передает слова руководителя объединения БЕЛТА.