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Белорусская диаспора предложила установить памятник 600-летию Грюнвальдской битвы

18 июля 2009 13:15
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Такое предложение высказал на V съезде белорусов мира руководитель объединения «Бацькаўшчына» Алексей Марочкин.

Памятник предложено установить в Минске и соответствующее обращение к руководству Беларуси и городским властям уже сделано.

Алексей Марочкин отметил значимость этого исторического события для Беларуси, когда белорусы вместе с поляками и литовцами освободили Восточную Европу от угрозы набегов и оккупации со стороны немецких рыцарских орденов.

«Мы считаем, что такой монумент обязательно должен быть на нашей земле. И центральной фигурой в нем должен стать великий князь Витовт», — передает слова руководителя объединения БЕЛТА.

# общество

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