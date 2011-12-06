Белорусская делегация выступит со своей инициативой на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вильнюсе

Новости Литвы. Она касается разработки универсальных стандартов проведения, оценки и наблюдения за выборами.

В целом на встрече стороны обсудят актуальные вопросы международного взаимодействия. В частности, речь пойдет о свободе передвижения и либерализации визовых процедур, а также угрозах современности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Это торговля людьми. В данном случае мы предлагаем ОБСЕ, как региональной организации, определить формат своего участия в глобальном плане ООН по борьбе с торговлей людьми. Будут обсуждаться вопросы кибербезопасности, борьбы с терроризмом, наркоугрозой.