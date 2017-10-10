Белорусская делегация возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Новости Беларуси. Бизнесмены, работники образования и здравоохранения. Представительная белорусская делегация сейчас находится в российской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером здесь пройдет церемония открытия Дней Минска в Москве. Сразу на трех площадках, одна из них недалеко от Кремля, уже развернулись ярмарки отечественных товаров, которые пользуются популярностью у Москвичей.

Основная, деловая часть программы запланирована на 11 октября. Вторник же в Москве начался с церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. На Аллее городов-героев в Александровском саду цветы легли к памятным знакам «Город-герой Минск» и «Брестская крепость-герой».