Белорусская армия отмечает День вооружения

Армейский арсенал ежегодно пополняется новыми и модернизированными системами управления, тренажерами и техникой. Такое оборудование повышает боеготовность войск и облегчает службу военных. Современные технологии применяются в хранении и ремонте оружия. В одном из гарнизонов строится уникальное хранилище боеприпасов - с новейшими системами вентиляции и пожаротушения. Активно модернизируются и армейские мастерские. В некоторых из них уже можно капитально ремонтировать автомобильную и бронетехнику.