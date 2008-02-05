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Белорусская армия отмечает День вооружения

05 февраля 2008 09:01
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Армейский арсенал ежегодно пополняется новыми и модернизированными системами управления, тренажерами и техникой. Такое оборудование повышает боеготовность войск и облегчает службу военных. Современные технологии применяются в хранении и ремонте оружия. В одном из гарнизонов строится уникальное хранилище боеприпасов - с новейшими системами вентиляции и пожаротушения. Активно модернизируются и армейские мастерские. В некоторых из них уже можно капитально ремонтировать автомобильную и бронетехнику.
# общество

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