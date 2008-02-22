Белорусская армия готовится встретить 90-летний юбилей

Главные торжества по этому поводу пройдут завтра, сегодня же концерт во Дворце Республики собрал элиту белорусских войск.

Ветераны войны, воины-интернационалисты и молодые курсанты. Защитников отечества лично поздравил министр обороны Леонид Мальцев и рассказал об итогах реформирования Вооруженных сил Беларуси.

Приоритетными направленями реформированя ВС стали: развиттие противовоздушной обороны, авиации, ракетных войск, сил и средств РЭБ, разведки, связи. 1.29.36 - главный итог преобразований - в Беларуси созданы ВС суверенного независимого государства, созданы все системы, необходимые для функционирования ВС и выполнения ими задач по обеспечению военной безопасности государства.

В числе гостей и делегации ОДКБ из Казахстана, Киргизии, Литвы, Украины, Россиии, Польши. Авторитет белорусской армии у стран-соседок сегодня не вызывает сомнений, а для Беларуси международное сотрудничество одно из приоритетных направлений.

