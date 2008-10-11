Белорусская армия готова к началу масштабного учения «Осень – 2008»

Оно пройдет с 15 по 21 октября. В общей сложности в учении будут участвовать более восьми тысяч военнослужащих и несколько сотен единиц армейской техники.

Около двух тысяч человек призваны из запаса. Как и все предыдущие учение будет в первую очередь исследовательским. Боевые действия охватят почти все полигоны Беларуси. Тематика учения сугубо оборонительная. Замысел максимально учитывает опыт военных конфликтов, а также геополитическое положение Беларуси.

Ведущая роль на учении у авиации, войск ПВО и сил специальных операций. Один из основных этапов состоится здесь на полигоне «Доманово». Военные покажут комплексный подход к использованию различных родов войск. Учебный бой будет идти в динамичной обстановке, на так называемом, едином тактическом фоне.

Войска ПВО освоят экспериментальные способы уничтожения воздушных целей. По низко зависшему вертолету комплекс «ОСА» будет вести огонь по специальной методике. Ракета сначала поднимается вверх, а потом как бы с навесной траектории сбивает цель.

А в семидесяти километрах на северо-запад, вблизи населенного пункта Мосты, силы специальных операций, учатся форсировать Неман.

Умело преодолеть нужно не только реки, но и ленту автострады. Учение не должно мешать движению автомобилей. Не повредить асфальт гусеницами многотонных машин военным помогает смекалка.

Помимо нашей авиации в учении будут участвовать и российские летчики. Это двенадцать самолетов и несколько сотен военнослужащих. Безопасность на аэродромных участках шоссе вместе с силами специальных операций обеспечат территориальные войска. Их подразделения будут действовать в четырех районах Брестской области.

Помимо войсковых частей и соединений в учении будут участвовать и все остальные силовые ведомства. На сегодняшний день все они полностью готовы к учению. Активные боевые действия с мирными целями начнутся на военных полигонах Беларуси уже 15 октября.



